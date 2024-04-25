Зеленский усомнился в «счастливом» исходе конфликта на Украине

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 15 0

Зеленский: исход конфликта с Россией понравится не всем

Зеленский усомнился в «счастливом» исходе конфликта на Украине

Фото: Reuters / Alina Smutko

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Президент Украины считает, что финал конфликта понравится далеко не всем. Что он имел в виду?

Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным, что все будут рады финальному исходу конфликта. Об этом он заявил американскому телеканалу Fox News.

Как утверждает Зеленский, он совершенно не уверен, что финал военного конфликта будет счастливым. Несмотря на это, он уверен, что украинцы «должны победить».

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», — сообщил Зеленский.

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru политологи объяснили, почему Зеленский вводит на Украине «драконовские» законы о призыве.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

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