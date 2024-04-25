«Ему до лампочки»: почему Зеленский в прошлом бегал от военкомов на Украине

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 1 105 0

Политолог Мезюхо: украинцы знают, что Зеленский уклонялся от повесток в армию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

И что он планирует делать в будущем?

Владимир Зеленский в прошлом бегал от военкомов, а теперь на посту президента Украины подписал жесткий закон о мобилизации в ряды ВСУ. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Игорь Никулин.

«Я думаю, что у многих украинцев возникнут вопросы как, так получилось, что человек, который сам в армии не служил и бегал от военкомов, тем не менее хочет заставить служить всех украинцев, которые не проявляют ни малейшего желания умирать на поле боя», — рассуждает эксперт.

Зеленский всегда был шоуменом, указывает Никулин, который просто зарабатывает деньги. Интересы Украины ему неинтересны — он не считается с жертвами, а на фоне полной потери легитимности после 21 мая пытается провести «драконовские» законы о призыве в армию, добавил политолог.

В случае продолжения боевых действий Незалежная потеряет гораздо больше территорий, а некоторые украинцы могут присоединиться к партизанским батальонам сопротивления, прогнозирует Никулин. Зеленский, будучи нелегитимным президентом, ведет страну как «локомотив в пропасть», указал эксперт.

«Ему до лампочки на народ»

Reuters / LIESA JOHANNSSEN; Личный архив Ивана Мезюхо; 5-tv.ru

Политолог Иван Мезюхо же отмечает, что избегание повесток Зеленским — совершенно ни для кого ни новость, даже для самих граждан Украины. Во время предвыборных дебатов в 2019 году Петр Порошенко лично обвинял его в этом на огромном стадионе в ходе прямой трансляции.

«Человек, который бегал от повесток, сегодня является номинальным верховным главнокомандующим, посылает людей на смерть, выхаживает в потной футболке уже два года, делая вид, что он ну такой себе Рэмбо», — суммирует он весь образ президента Украины.

Эксперт уверен, что Зеленский ничем не отличается от представителей политической украинской элиты, многие из которых давно вывезли с территории Незалежной всех своих родственников.

Некоторые даже показывают, как они красиво живут за рубежом. Зеленскому, подытожил Мезюхо, «до лампочки» на украинский народ, ему главное выжить и эвакуироваться в «момент Х».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский никогда не являлся по повесткам в армию.

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