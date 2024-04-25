«Борьба света и тьмы»: в США оправдали Израиль за убийства детей в Газе

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 13 0

Майк Джонсон: Израиль не виноват в смертях детей в Газе

«Борьба света и тьмы»: в США оправдали Израиль за убийства детей в Газе

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Американский политик назвал еврейское государство защитником мира.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон решил сбросить с плеч властей Израиля ответственность за убийства тысяч детей в секторе Газа. Его комментарий опубликовали на сайте американского телеканала CNN.

Политик полагает, что смерти мирных граждан — вина боевиков группировки ХАМАС, а не армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он уверен, что жители Газы выступали своеобразным щитом и мечом против еврейского государства.

Майк Джонсон назвал боевые действия против ХАМАС «борьбой света и тьмы», где Израиль является защитником мира и самих гражданских как в секторе Газа, так и в еврейском государстве. Американский чиновник уверен, что союзник США делает все возможное для минимизации жертв обстрелов.

«Но это война, они борются за свое существование, они не агрессоры, и некоторые этого не понимают», — объясняет Майк Джонсон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Майк Джонсон решил изначально не выносить на голосование в Сенат законопроект о продлении помощи Украине, так как для него важнее поддержка Израиля.

Согласно сообщению министерства здравоохранения Газы, к 22 апреля число погибших от израильских обстрелов достигло не менее 34 тысяч человек.

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