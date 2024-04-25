После неудач в Шанхае: Блинкен прибыл в Пекин

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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Пекин

Фото, видео: © РИА Новости /Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Это уже второй приезд Блинкена в Китай за время его нахождения на посту госсекретаря США. И пока никаких результатов он не принес.

Хотя бы немного смягчить впечатление китайцев от передела TikTok пытается в Шанхае американский госсекретарь. Энтони Блинкен рассказал местным студентам рецепт улучшения отношений между странами. Им оказался, по его словам, открытый и честный обмен мнениями.

Впрочем, до сих пор обмениваться мнением с китайскими чиновниками первого порядка ему не пришлось. Единственную встречу он провел с секретарем горкома Шанхая, а несколько минут назад приземлился в Пекине, где ожидается его встреча с главой МИД Поднебесной.

Это второй приезд Блинкена в Китай за время его нахождения на посту госсекретаря США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США угрожают Китаю отключением от мировой финансовой системы.

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