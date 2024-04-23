США угрожают Китаю отключением от мировой финансовой системы

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

WSJ: США обдумывают введение санкций против банков Китая из-за торговли с РФ

США угрожают Китаю отключением от мировой финансовой системы

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Как американские чиновники объясняют свое решение?

Соединенные Штаты обдумывают возможность введения санкций против банков Китая, которые якобы используются в торговле с Россией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, вооружая главного посланника Вашингтона дипломатическими рычагами», — говорится в публикации.

Речь в первую очередь идет о тех банках, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из КНР в Россию, ведь именно они обрабатывают платежи и предоставляют кредиты для торговли.

Американские чиновники при этом надеются на прекращение якобы коммерческой поддержки Китаем военного производства России. Они признают, что введение санкций будут крайней мерой на случай, если США не смогут с помощью дипломатических усилий убедить КНР ограничить эти поставки на российскую территорию.

Санкционное давление стран Запада на Москву усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Российские власти регулярно обращают внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США не смогли доказать факт военной помощи Китая России. Однако в Вашингтоне все же выразили обеспокоенность из-за сотрудничества двух стран.

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