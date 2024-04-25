Столтенберга пустили за штурвал Eurofighter Typhoon во время визита в Германию

Этот четверг стал для генсека НАТО особенным. Йенса Столтенберга во время визита в Германию пустили за штурвал истребителя Eurofighter Typhoon, немцы производят эту машину почти 40 лет.

Правда, военному чиновнику не доверили самолет целиком. Он был только вторым пилотом, посмотрел на дозаправку в воздухе и остался впечатлен.

Но признался, что во время полета у него возникли некоторые сложности с управлением техникой. Воодушевленный возможностью покататься на истребителе, Столтенберг поблагодарил Германию за поддержку и политике НАТО, и киевскому режиму.