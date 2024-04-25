Присяжные вынесли обвинительный вердикт члену коптевской ОПГ Замараеву

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 37 0

Он обвиняется в нескольких убийствах.

Фото, видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы; 5-tv.ru

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Коллегия присяжных в Москве вынесла обвинительный вердикт в отношении участника коптевской ОПГ Сергея Замараева, известного в криминальных кругах по прозвищу «Мэлс». Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 53-летний мужчина обвиняется по статьям об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном группой из корыстных побуждений, и об убийстве трех лиц, совершенном общеопасным способом. По версии следствия, 13 февраля 1996-го «Мэлс» вместе с членами ореховской ОПГ убил «авторитетного» предпринимателя Владимира Кутепова.

Двумя годами позднее, в январе 1998-го, Замараев вместе с участниками коптевской ОПГ убил члена тушинской банды Вячеслава Степанова. При этом в результате обстрела погибла невинная женщина, проезжавшая мимо.

Присяжные признали, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Таким образом, был вынесен первый обвинительный вердикт в отношении одного из членов коптевской ОПГ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве арестованы еще три фигуранта уголовного дела об убийствах и похищениях людей членами ОПГ в Белгородской области.

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