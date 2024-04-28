«К сожалению»: смогут ли клиенты криптобиржи Beribit вернуть свои деньги

И можно ли как-то застраховать криптовалюту?

О том, смогут ли клиенты криптобиржи Beribit вернуть свои деньги, 5-tv.ru рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Возврат средств вкладчиков, к сожалению, маловероятен, потому что клиенты переводят деньги на счета криптобиржи добровольно. С другой стороны, криптовалюта вроде как находится на их счетах, а на самом деле находится на счетах биржи. Эти криптокошельки вполне могут быть даже анонимными, то есть доказать злоупотребление в подобных случаях с точки зрения любого законодательства — большая проблема», — говорит эксперт.

Он отметил, что такого рода активы достаточно сложные для регулирования. С одной стороны, по российскому законодательству криптовалюта на счетах признается имуществом.

С другой стороны, его наличие очень сложно подтвердить. Некоторые владельцы пытаются себя обезопасить, делая скриншоты с криптокошельков или нотариально заверяют счета биржи.

Но даже это считается косвенным подтверждением имущества. Денежные средства, которые вкладчики внесли в биржу, невозможно застраховать, в отличие от банковских вкладов, рассказывает Чирков. В данном вопросе могут быть легко нарушены права собственности и это регулярно происходит по всему миру.

«Криптовалюта в целом очень волатильный инструмент. Права собственности могут быть нарушены и могут быть нарушены легко, то есть на самом деле злоупотребления, связанные с криптовалютой, в мире носят массовый характер», — добавляет он.

Специалист отмечает, что огромное количество людей одномоментно теряют десятки миллионов долларов из-за неаккуратного обращения с данными. Это является катализатором для злоумышленников, которые понимают, насколько легко можно похитить криптовалюту.

Несмотря на то, что российское законодательство признает подобные активы имуществом, людям будет очень сложно подтвердить мошеннические действия относительно криптовалюты, подытожил Чирков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что клиенты Beribit осадили офис в Москве, требуя вернуть деньги.