ФСБ выявила схему хищения бюджетных средств при реализации нацпроекта «Образование»
ФСБ выявила схему хищения бюджетных средств в Нижегородской области
Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; Пресс-служба УФСБ по Нижегородской области; 5-tv.ru
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Сумма ущерба, как отмечается, превышает миллион рублей.
ФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве при реализации нацпроекта «Образование» в государственном региональном центре «Вега» в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
По версии правоохранителей, одним из должностных лиц совместно с рядом предпринимателей была организована схема по хищению бюджетных денежных средств, выделяемых для проведения мероприятий в рамках проекта «Успех каждого ребенка».
Они обеспечивали заключение госконтрактов между указанным центром и аффилиированными организациями. При этом деньги перечислялись на счета фирм без фактического проведения мероприятий.
Сумма ущерба, как отметили в ФСБ, превышает миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество».
По решению Нижегородского районного суда один фигурант заключен под стажу, двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По местам жительства задержанных, а также офисах фирм проведены обыски.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ сообщила о хищении 2,8 миллиарда рублей работниками «Дагэнерго».
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