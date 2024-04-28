ФСБ выявила схему хищения бюджетных средств при реализации нацпроекта «Образование»

Сумма ущерба, как отмечается, превышает миллион рублей.

ФСБ и МВД пресекли противоправную деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве при реализации нацпроекта «Образование» в государственном региональном центре «Вега» в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По версии правоохранителей, одним из должностных лиц совместно с рядом предпринимателей была организована схема по хищению бюджетных денежных средств, выделяемых для проведения мероприятий в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

Они обеспечивали заключение госконтрактов между указанным центром и аффилиированными организациями. При этом деньги перечислялись на счета фирм без фактического проведения мероприятий.

Сумма ущерба, как отметили в ФСБ, превышает миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество».

По решению Нижегородского районного суда один фигурант заключен под стажу, двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По местам жительства задержанных, а также офисах фирм проведены обыски.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ сообщила о хищении 2,8 миллиарда рублей работниками «Дагэнерго».