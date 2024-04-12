ФСБ сообщила о хищении 2,8 миллиарда рублей работниками «Дагэнерго»

Бывшие и действующие сотрудники ПАО «Россести Северный Кавказ» — «Дагэнерго» похитили в Дагестане 2,8 миллиарда рублей. Сейчас арестованы девять фигурантов уголовного дела. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Организованная преступная группа специализировалась на хищении бюджетных средств организации и его филиала. После проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что работники присвоили себе денежную сумму, которая предназначалась для создания автоматизированной системы учета электроэнергии на территории республики.

Было проведено девять обысков в местах проживания и работы фигурантов дела — в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае. Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые указывают на незаконную деятельность. Сейчас расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.