Полянский пригрозил послу Литвы после поста о Крымском мосту

Атака на объект спровоцирует начало судного дня, указал дипломат.

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на угрозы посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса в адрес Крымского моста. Последний недавно намекнул, что уже началась подготовка ракетного удара по Крымскому мосту.

«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время», — написал Линкявичюс в социальных сетях.

В ответ Полянский провел параллель с сообщением главы МИД Польши Радослава Сикорского. Тот комментировал подрыв «Северных потоков», но вскоре свою публикацию удалил.

«Это вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют обо всех подобных оплошностях», — предупредил Полянский.

Ранее 5-tv.ru писал, что вошедшие в очередной американский пакет помощи ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS создают непосредственную угрозу для Крымского моста. Зампредседателя Совета министров Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов отметил, что поставки снарядов создают угрозы и мирным городам за пределами зоны проведения СВО.