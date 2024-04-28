На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 137 0

Минобороны России к настоящему моменту эту информацию официально не комментировало.

На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Фото: www.globallookpress.com / twitter.com / Gorod_cn_ua

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Серия взрывов прогремела в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил местный «24-й канал».

По данным официального ресурса оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога. Минобороны России к настоящему моменту эту информацию официально не комментировало.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о серьезном повреждении четырех теплоэлектростанций.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Борьба за первенство: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2024 го...

Последние новости

1:05
Один полицейский погиб и еще четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске
0:48
Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
0:30
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
0:15
«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
0:00
В Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей
23:46
«На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки

Сейчас читают

Умерла звезда эротических фильмов Маргарет Ли
Прямо во время концерта: за что задержали участников группы «Коррозии металла»
Долой морщинки: когда стоит начинать антивозрастной уход за кожей
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео