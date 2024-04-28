На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Серия взрывов прогремела в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил местный «24-й канал».

По данным официального ресурса оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога. Минобороны России к настоящему моменту эту информацию официально не комментировало.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о серьезном повреждении четырех теплоэлектростанций.