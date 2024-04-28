Прижигать или давить? Что делать при укусе клеща

С приходом тепла возвращаются на улицы и неприятные гости. Необходимо не только знать, как предотвратить укусы паразитов, но и уметь уберечь себя в случае встречи.

С наступлением тепла во многие регионы России вернулись и клещи: поджидать паразиты могут где угодно. Подцепить «приставучее насекомое» возможно в парке, сквере или на дачном участке — словом, на природе.

Часто клещей после прогулки просто не замечают, а если и понимают, что присосался паразит, не всегда начинают вести себя верно. Как правильно избавиться от насекомого, сейчас рассказывают многие специалисты.

Укусы клещей могут вызывать различные особо опасные заболевания. Например, болезнь Лайма. Поэтому необходимо грамотно наслаждаться весной и летом, умея уберечься от паразитов. Академик РАН и главный внештатный терапевт Минздрава России РФ Оксана Драпкина в своем личном блоге отметила, что чаще всего эти насекомые обитают в траве.

«Когда клещ попадает на человека, то прицепившись к одежде, ползет вверх, пока не найдет место, куда проще присосаться. Как правило, не на открытом месте, а под одеждой», — рассказала Драпкина.

Среди «любимых мест» паразитов можно выделить складки в паху и под коленями, между пальцами, живот, подмышки и заднюю поверхность бедер. Стоит осматривать себя на наличие «гостя» каждые 15-20 минут во время прогулки на природе.

Если все же не удалось предотвратить «встречу», не нужно пытаться быстро выдернуть клеща, подчеркнули эксперты одного из телеканалов. Ведь одно резкое движение вверх, и насекомое разорвется пополам, а его хоботок введется еще глубже. Таким образом начнется воспаление.

Умирая клещ выпускает в кровь человека всех возможных возбудителей болезней — так риск заразиться намного выше. Поэтому необходимо сохранить насекомое и исследовать его. Точно также нельзя убивать паразита, капая на него маслом или вазелином.

Не пытайтесь прижечь место раны — возможность заразиться энцефалитом не исчезнет, а на коже останется останется ожог. Лучше сразу обратиться за профессиональной помощью врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что клещи вышли на охоту в разных регионах России.