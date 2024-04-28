«Проблемная мобилизация»: зачем Зеленский занизил число потерь ВСУ

Глава киевского режима врет своему же народу, но ради чего?

Президент Украины Владимир Зеленский занизил число погибших боевиков армии Незалежной, чтобы не отпугивать мобилизуемых. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на неназванного украинского парламентария.

«Число военных потерь, которые Украина долгое время отказывалась разглашать, вероятно, должно было быть занижено, чтобы не помешать и без того проблемной мобилизации», — указывается в материале.

Кроме того, отмечается, что в связи с острой нехваткой боевиков и нескончаемыми успехами ВС России в зоне спецоперации, киевский режим не сможет рассчитывать на переход в наступление в 2024 году.

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Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагал изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

При этом 11 апреля Верховная рада приняла большинством голосов закон об ужесточении мобилизации. Документ, в первую очередь, ужесточает порядок проведения мобилизации на Украине, предусматриваются наказания за уклонения. В документе также уточняются категории лиц, подлежащих призыву. Ожидается, что это приведет к мобилизации сотни тысяч украинцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский усомнился в «счастливом» исходе конфликта на Украине.