Власти Германии прежде предложили использовать заблокированные средства РФ как рычаг на переговорах.

Россия не уступит новые территории в обмен на замороженные активы. Такое заявление в Telegram-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем», — написала дипломат.

Захарова также заявила, что российские активы должны остаться неприкосновенными, иначе Западу прилетит жесткий ответ. Многие страны уже это поняли, но не все.

Таким образом дипломат отреагировала на публикацию The Wall Street Journal о том, что Германия призывала оставить активы России в неприкосновенности и использовать их в качестве рычага на переговорах. Тем самым Берлин решил побудить Москву уступить территории.

Не так давно палата представителей США приняла проект о передаче Украине активов России. Документ поддержали 360 конгрессменов, против высказались 58. При этом в Евросоюзе недовольны планами Вашингтона по российским активам. Дело в том, что в случае ответа России в первую очередь могут пострадать европейские страны, а не Штаты.

Европе и в самом деле есть чего боятся. Буквально на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала Западу решительный ответ в случае конфискации активов. Москва церемониться не намерена, любые решившиеся на подобный шаг станут первыми кандидатами на попадание под контрсанкции.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз призвал Россию отменить решение по активам Ariston и Bosch. Объединение сочло передачу во временное управление средств компаний структуре «Газпрома» несоответствующей международному праву.