Россия нанесла около десяти высокоточных ударов по Украине за сутки

Эфирная новость 88 0

Никто из гражданских не погиб и не пострадал.

Фото, видео: Zuma\TASS /ТАСС ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

За минувшие сутки наши военные нанесли около десятка высокоточных ударов по критической инфраструктуре Украины. Ночью сирены звучали сразу в шести областях Незалежной, но, пожалуй, самые серьезные повреждения были нанесены в Одесской области.

Местные жители размещают в сетях последствия ударов, поясняя, что ракеты поразили ремонтную базу и воинскую часть. Особо отмечается, что никто из гражданских не погиб и не пострадал.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
25 апр
Выставка трофейной техники НАТО откроется в Москве 1 мая
24 апр
Боевиков ВСУ районе Каменского уничтожают ударными БПЛА
24 апр
Листовки о реальной ситуации на Украине расклеили в Италии
24 апр
США тайно передали Украине ракеты ATACMS
24 апр
Кулеба указал на невозможность остановить Россию с помощью пакетов помощи Запада
24 апр
Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине
24 апр
Зря радуются? Для чего США выделили миллиарды Украине на самом деле
24 апр
Первые очные переговоры: с семьями в России воссоединятся 19 детей
24 апр
Армия России поразила цех производства украинских дронов в зоне спецоперации
24 апр
Следователи просят немедленно уволить Алексея Блиновского с воинской службы
+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
92.51
-0.78 98.91
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:11
Похоронившая четыре года назад дочь ведущая Фазлиева снова потеряла ребенка
2:04
Комары в России начали переносить 47 новых вирусов
1:52
Подносова предложила разгрузить судебную систему в первом интервью после назначения
1:33
Россия нанесла около десяти высокоточных ударов по Украине за сутки
1:14
Брухуновой «порвали директ» после признания о тяжелом заболевании
0:55
«Нуждаются в первую очередь»: каким странам требуется продовольствие из России

Сейчас читают

Брухуновой «порвали директ» после признания о тяжелом заболевании
Листовки о реальной ситуации на Украине расклеили в Италии
«Я, как психолог…»: Блиновская в суде в слезах умоляет отпустить ее из СИЗО
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео