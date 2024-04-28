Умерла самая высокая певица в мире Мария Фелисиана

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 89 0

Последние годы жизни артистка была прикована к кровати. Что с ней случилось?

Умерла самая высокая певица в мире Мария Фелисиана

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Умерла бразильская певица, баскетболистка и циркачка Мария Фелисиана. Она известна не только благодаря своим достижениям в творчестве и спорте, но и генетическим данным — артистка была признана самой высокой женщиной в мире. Ее рост составлял 223 сантиметра. Об этом сообщает Daily Mail.

«Она скончалась в частной больнице в Аракаху, где она находилась с понедельника после того, как у нее диагностировали пневмонию», — сообщает издание, ссылаясь на информацию родных артистки.

Фелисиане было 77 лет.

На сцене она начала выступать с 16 лет. Примечательно, что до десяти лет она была одного роста со сверстниками, однако в какой-то момент начала резко вытягиваться. Другие члены ее семьи тоже отличаются высоким ростом.

В 1995 году Фелисиана перенесла неудачную операцию на ноге, в результате которой ей пришлось ампутировать часть конечности. Последние годы жизни артистка часто болела и была практически прикована к кровати, не выходила из дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла звезда эротических фильмов Маргарет Ли.

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