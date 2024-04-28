Умерла звезда эротических фильмов Маргарет Ли

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 1 000 0

За свою карьеру актриса сыграла сотни ролей.

Умерла звезда эротических фильмов Маргарет Ли

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Pictures USA

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Умерла известная британская и итальянская актриса эротического кино Маргарет Ли. Согласно данным IMDb, артистка ушла из жизни еще 24 апреля в возрасте 80 лет. Причина кончины не сообщается.

Маргарет Ли начала сниматься в кино в начале 60-х, в ее портфолио — около сотни проектов. Среди них: «Два самурая и сто гейш», «Агент 077: Ярость с востока», «Клеопатра» и другие.

Одним из основных направлений для актрисы был джалло — это поджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер Петр Никитин, сыгравший в сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.

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