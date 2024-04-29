Вернулся в семью спустя семь лет: актер Барабаш запутался в женах и детях

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 405 0

Многодетный актер Алексей Барабаш вернулся к третьей жене через семь лет

Вернулся в семью спустя семь лет: актер Барабаш запутался в женах и детях

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Артист был женат пять раз. С возрастом он понял, что главной ошибкой было отношение к браку как к курортному роману.

Актер Алексей Барабаш к 46 годам потерял счет женам и детям. Рассказ о романтической биографии теперь вызывает у него затруднения. И это стало ясно в эфире очередного ток-шоу на федеральном канале. В ходе обсуждений любовных похождений артиста удалось прояснить — в ЗАГС женщин он водил пять раз, три из них родили детей. Недавно, по словам Барабаша, он вернулся к третьей по счету супруге и сыну.

Непростую задачку актеру задала телеведущая Лера Кудрявцева, заставила восстановить брачную хронологию. С паузами для погружения в собственные мысли Барабаш сообщил: сыну от первого брака Арсению сейчас 27 лет, вторая наследников не подарила. Третья родила герою-любовнику сына Матвея, ему 13 лет. В четвертом браке на свет появилась дочь Барабаша Варвара, ей 11 лет. А в пятом детей не было. Кудрявцева охнула, когда актер всех сосчитал.

«Не надо так шокироваться, это пускай девушки шокируются! Я вернулся к третьей жене и очень счастлив. Это была достаточно романтичная история. Я пригласил ее с сыном на свой концерт, они пришли. Мы достаточно долго не виделись, и что-то вспыхнуло между нами», — удивил ее артист.

По словам мужчины, третья супруга отличается от всех его женщин тем, что не связана с его профессией, далека от кино и театра. Когда бывшие встретились снова, женщина заставила Барабаша выждать полгода прежде чем принимать решение о воссоединении. И в итоге приняла его обратно. Наследник, не привыкший с кем-то делить маму, был совсем не рад возвращению папы.

«Он меня не принял. Автоматически — неприязнь, конкуренция, ревность», — сокрушался актер.

Как отметил Барабаш, переосмыслить жизненный опыт и отношения с прекрасным полом ему помог психолог. В ходе терапии артист понял, что видел конец отношений там, где они только начинались, относился к браку и вообще любой связи с женщиной, как к курортному роману. И только с возрастом и при участии специалиста к нему пришло осознание совершенных ошибок.

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