«Могу не проснуться»: как Полежайкин из «Папиных дочек» восстанавливается после операции

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 103 0

Актер Михаил Казаков восстанавливается после тяжелой операции на ноге

«Могу не проснуться»: как Полежайкин из «Папиных дочек» восстанавливается после операции

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», 2007 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Его ногу пришлось собирать по частям, врачи давали неутешительные прогнозы.

Актер Михаил Казаков, также известный как Илья Полежайкин из популярного сериала «Папины дочки», восстанавливается после тяжелой травмы на ноге. Врачи предупреждали, что артист может не выжить. Об этом рассказывает издание Teleprogramma.pro.

Травма появилась в 2020 году после падения Казакова с крыши пятиэтажного дома. Он получил сильнейшие повреждения ног и прогнозы были не самыми утешительными — актеру могло грозить пожизненное нахождение в инвалидном кресле.

Оставалась надежда на операции, но Казакова предупреждали, что после таких манипуляций выживают немногие.

«Когда мне должны были делать первую и самую жесткую операцию, я слышал от врачей: „В этом случае только 40% просыпается“. А я отвечал: „‎Почему вы меня хороните?"», — вспоминает он.

По словам артиста, ему пришлось подписать множество бумаг, подтверждающих, что в случае его смерти больница и врачи не берут на себя ответственность. Несмотря на ужасные прогнозы, Казаков верил в лучшее.

Первая операция длилась около шести часов. Ногу пришлось едва ли не заново собирать. Сейчас восстановление тоже проходит непросто, он испытывает сильную боль от каждого шага, но артист подходит к ситуации с юмором.

«Зато во мне сейчас, получается, столько килограммов металла! Если вдруг случится непростая жизненная ситуация и не будет хватать денег, могу ногу сдать на металл…» — комментирует Михаил.

Также Казаков утверждает, что боль дает ему понять, что он все еще жив и все плохое когда-нибудь закончится. А благодаря старту новой части сериала «Папины дочки», трудности отходят на второй план. Актера снова пригласили сыграть Полежайкина и это позволило ему вернуться в строй.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как проходила жизнь Михаила Казакова после съемок сериала.

+12° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Месяц красоты: когда в мае 2024 делать стрижку на успех и финансовую удач...

Последние новости

1:19
«Традиционная тактика»: российскому участнику заседания ГА ООН в Нью-Йорке не выдали визу США
1:05
«Вижу вместо вас инопланетянку»: как Катя Лель связана с потусторонним миром
0:52
«Вбить клин между Европой и США»: Си Цзиньпин отправится в европейское турне
0:38
«Отжал мой картофельный заводик»: Рудковская заявила о предательстве лучшего друга семьи
0:24
Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для ВСУ
0:10
В Пулково прокомментировали запрет на упаковку багажа в пищевую пленку

Сейчас читают

Выставка трофейных боевых машин готовится к открытию в Парке Победы
«Тяжеловато»: сын Юрия Куклачева с последними новостями о состоянии отца
«Спасают свою шкуру любой ценой»: военный эксперт назвал причины отступления ВСУ
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео