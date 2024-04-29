«Могу не проснуться»: как Полежайкин из «Папиных дочек» восстанавливается после операции

Его ногу пришлось собирать по частям, врачи давали неутешительные прогнозы.

Актер Михаил Казаков, также известный как Илья Полежайкин из популярного сериала «Папины дочки», восстанавливается после тяжелой травмы на ноге. Врачи предупреждали, что артист может не выжить. Об этом рассказывает издание Teleprogramma.pro.

Травма появилась в 2020 году после падения Казакова с крыши пятиэтажного дома. Он получил сильнейшие повреждения ног и прогнозы были не самыми утешительными — актеру могло грозить пожизненное нахождение в инвалидном кресле.

Оставалась надежда на операции, но Казакова предупреждали, что после таких манипуляций выживают немногие.

«Когда мне должны были делать первую и самую жесткую операцию, я слышал от врачей: „В этом случае только 40% просыпается“. А я отвечал: „‎Почему вы меня хороните?"», — вспоминает он.

По словам артиста, ему пришлось подписать множество бумаг, подтверждающих, что в случае его смерти больница и врачи не берут на себя ответственность. Несмотря на ужасные прогнозы, Казаков верил в лучшее.

Первая операция длилась около шести часов. Ногу пришлось едва ли не заново собирать. Сейчас восстановление тоже проходит непросто, он испытывает сильную боль от каждого шага, но артист подходит к ситуации с юмором.

«Зато во мне сейчас, получается, столько килограммов металла! Если вдруг случится непростая жизненная ситуация и не будет хватать денег, могу ногу сдать на металл…» — комментирует Михаил.

Также Казаков утверждает, что боль дает ему понять, что он все еще жив и все плохое когда-нибудь закончится. А благодаря старту новой части сериала «Папины дочки», трудности отходят на второй план. Актера снова пригласили сыграть Полежайкина и это позволило ему вернуться в строй.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как проходила жизнь Михаила Казакова после съемок сериала.