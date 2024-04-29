Жерар Депардье задержан по делу о сексуальных домогательствах

Артист утром прибыл на допрос в полицейский участок.

Знаменитого французского актера Жерара Депардье задержали по двум делам о сексуальных домогательствах. Об этом сообщил местный телеканал BFMTV.

В полицейском участке Парижа он оказался этим утром. Сейчас артиста допрашивают — он отвечает на вопросы по поводу обвинений, выдвинутых двумя женщинами.

Звезду серии фильмов об Астериксе и Обеликсе впервые заподозрили в сексуальных домогательствах в начале декабря 2023 года — «забила тревогу» французская актриса Элен Даррас.

Позднее с таким же обвинением в адрес Депардье выступила журналистка из Испании Рут Баса. По ее словам, артист изнасиловал ее в 1995 году. Именно в связи с этими «инцидентами» сейчас Депардье на допросе.

Прокуратура Парижа начала третье расследование в отношении актера в начале марта. В сексуальном насилии обвинила знаменитость художник-постановщик — по словам женщины, он домогался ее во время работы над фильмом «Зеленые ставни» в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осужденного за изнасилования продюсера Харви Вайнштейна отправили в госпиталь тюрьмы «Белвью».