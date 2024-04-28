В Нью-Йорке отправили в госпиталь тюрьмы «Белвью» Харви Вайнштейна

Что известно о состоянии осужденного за изнасилования продюсера?

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, осужденного почти на 40 лет за изнасилования, госпитализировали в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке (США). Об этом сообщил его адвокат Артур Айдала.

«Его проверили и отправили в „Бельвью“, <…> у него много проблем. Он проходит всевозможные анализы. В плане здоровья у него что-то вроде крушения поезда», — приводит The Associated Press его слова.

Юрист добавил, что кинопродюсеру требуется значительная помощь.

В феврале 2020-го суд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейн к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Зимой 2023-го он дополнительно получил 16 лет за те же действия.

Потерпевшей, увеличившей срок Вайнштейна, оказалась россиянка Евгения Чернышова. По словам жертвы, когда это произошло, она была уже замужем и воспитывала детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Роуз Макгоуэн, известная в том числе по роли Пейдж Мэтьюс в «Зачарованных», в 2017 году обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальном домогательства. При этом у знаменитости тоже были проблемы с законом. О Макгоуэн и других актерах популярного сериала «Зачарованные» читайте в нашем материале.