Недолго осталось: Кличко заявил, что Украина скоро может развалиться

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 62 0

Кличко: Украина может перестать существовать через несколько месяцев

Недолго осталось: Кличко заявил, что Украина скоро может развалиться

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency / Pavlo Palamarchuk

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Почему мэр Киева не хочет бороться за президентский пост?

В интервью для немецкой медиагруппы Funke действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина может прекратить свое существование уже через несколько месяцев. Так он высказался в ответ на вопрос журналистов о том, станет ли бороться за президентское кресло.

«Украина может перестать существовать через несколько месяцев, если мы не станем сильными. К сожалению, в центральном правительстве слишком много политиков, для которых личные амбиции гораздо важнее интересов страны», — объяснил Виталий Кличко.

Он также посетовал на то, что действующий лидер Украины Владимир Зеленский не провел с мэром ни одной встречи с начала Российской спецоперации. Это несмотря на то что от столицы зависит многое, заявил Кличко.

«Вероятно, у него есть другие дела», — досадно прокомментировал мэр Киева отсутствие диалога.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Кличко назвал возможной отставку Зеленского вслед за Залужным. Он посчитал неразумным решение Зеленского уволить главнокомандующего вооруженными силами в военное время.

+12° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Месяц красоты: когда в мае 2024 делать стрижку на успех и финансовую удач...

Последние новости

1:19
«Традиционная тактика»: российскому участнику заседания ГА ООН в Нью-Йорке не выдали визу США
1:05
«Вижу вместо вас инопланетянку»: как Катя Лель связана с потусторонним миром
0:52
«Вбить клин между Европой и США»: Си Цзиньпин отправится в европейское турне
0:38
«Отжал мой картофельный заводик»: Рудковская заявила о предательстве лучшего друга семьи
0:24
Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для ВСУ
0:10
В Пулково прокомментировали запрет на упаковку багажа в пищевую пленку

Сейчас читают

Выставка трофейных боевых машин готовится к открытию в Парке Победы
«Тяжеловато»: сын Юрия Куклачева с последними новостями о состоянии отца
«Спасают свою шкуру любой ценой»: военный эксперт назвал причины отступления ВСУ
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео