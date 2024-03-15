«Можно заменить»: Кличко назвал возможной отставку Зеленского вслед за Залужным

Главкома ВСУ назначили послом Украины в Великобритании, что его сторонники называют не самым правильным шагом киевского режима.

Украине необходимо сменить Владимира Зеленского на посту президента, раз был уволен главком ВСУ Валерий Залужный. С таким мнением выступил брат мэра Киева Виталия Кличко, боксер Владимир Кличко.

По словам спортсмена, который сейчас живет в Германии, увольнение Залужного выглядит как очередная внутриполитическая игра и это «обидно». Но раз во время конфликта, в котором принимает участие Украина, глава киевского режима позволил себе расправиться с явным оппонентом, значит, и сам Зеленский может потерять свое место.

«Если в военное время можно заменить главнокомандующего вооруженными силами, то же самое касается и президента, верно?» — задался вопросом боксер в интервью немецкому изданию Focus.

Кроме того, по мнению Кличко, Зеленский слишком пренебрежительно относится к его брату на посту мэра украинской столицы. В качестве подтверждения своим словам спортсмен указал на то, что президент Украины еще ни разу не встретился с Виталием Кличко с момента начала российской спецоперации.

«Это у президента проблемы с мэром столицы, а не наоборот! Пожалуйста, не вините в конфликте мэра», — попросил Кличко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем Залужного заставили пройти военно-врачебную комиссию.