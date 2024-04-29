Собянин: В ТиНАО будет создана инфраструктура для шести автобусных маршрутов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 35 0

В поселениях Десеновском, Внуковском, Щаповском и Новофедоровском, а также в городском округе Щербинка расширят проезжую часть

Собянин: В ТиНАО будет создана инфраструктура для шести автобусных маршрутов

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

Инфраструктура для 6 автобусных маршрутов появится в ТиНАО в этом году, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

«В поселениях Десеновском, Внуковском, Щаповском и Новофедоровском, а также в городском округе Щербинка расширят проезжую часть, обновят асфальт и разметку, появятся современные остановочные павильоны», — говорится в его публикации.

Градоначальник обратил внимание, что в Щербинке проложат маршруты к соцобъектам и МЦД.

Также планируется обновить пешеходные зоны, оборудовать наземные переходы, контрастное освещение для безопасности москвичей и фонари с теплым белым светом и функцией энергосбережения. На некоторых территориях пройдут работы по озеленению.

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