«ОБСЕ не заметит»: Захарова высказалась о задержании граждан Молдавии в Литве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Захарова возмутилась задержанию автобуса с гражданами Молдавии на границе Литвы

«ОБСЕ не заметит»: Захарова высказалась о задержании граждан Молдавии в Литве

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Welscher/dpa

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Автобус из Петербурга в Тирасполь почти двое суток стоит на литовской границе, а его пассажиров подвергают унизительным проверкам и допросам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикации в СМИ о задержании автобуса с гражданами Молдавии на литовской границе.

«И ведь опять „цивилизованные“ в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

До этого стало известно о задержании автобуса, следующего по маршруту Петербург — Тирасполь, с 57 гражданами Молдавии на границе Литвы. Один из пассажиров сообщил журналистам, что автобус почти двое суток держат на литовской таможне. При этом некоторых находившихся в нем граждан подвергли проверке на полиграфе, других спрашивали, чей Крым, и как они относятся к событиям на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мария Захарова отреагировала на задержание молдавских оппозиционеров в Кишиневе.

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