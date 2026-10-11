«Рыба начинает вонять с головы»: Захарова о влиянии Каллас на будущее Евросоюза

ТАСС: Захарова ответила на критику Каллас цитатой о гниющей с головы рыбе

Рыба гниет с головы — таким выражением, только в его более ранней версии, приписываемой древнегреческому философу Плутарху, пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о дизельном соглашении РФ и США.

«Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat — рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а Евросоюз (ЕС) — с Каллас», — сказала Захарова в интервью ТАСС.

Прежде Кая Каллас раскритиковала решение Соединенных Штатов снять санкции с российского дизельного топлива. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа не будет этого делать», — заявила она.

Глава Евродипломатии также сообщила, что в понедельник, 12 октября, министры иностранных дел стран ЕС намерены утвердить самый крупный пакет санкций против российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Послы стран Евросоюза уже одобрили 22-й пакет санкций против России, в который вошли 1646 физических и юридических лиц. Агентство Reuters называло эти ограничения самым масштабным списком с начала военных действий на Украине. При этом из пакета по просьбе Эстонии исключили одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо, поскольку она поставляет материалы эстонскому предприятию NPM Silmet. Названия компании и имя исключенного человека не раскрывались.

В июле ЕС ввел 21-й пакет санкций, включивший более 200 позиций. Ограничения затронули финансовый, энергетический и оборонный секторы, в том числе более 90 банков, 40 судов, несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и энергетических компаний, а также «Интер РАО» — единственного российского оператора экспорта-импорта электроэнергии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Словакии Роберт Фицо прокомментировал соглашение Путина и Трампа о поставках российского дизеля в США. По его мнению, это показывает наивность руководства Евросоюза. Фицо отметил, что США получат дешевое топливо, Россия — поступления в бюджет. Европа же за поддержку санкций и антироссийский курс получает дизель по три евро за литр и риск дефицита.

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