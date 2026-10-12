Захарова назвала «дурдомом на выезде» план НАТО по отношению к России

|
Василиса Власова
Василиса Власова 30 0

Альянс заявляет о готовности отразить возможное российское нападение.

Как Захарова отреагировала на план НАТО по отношению к РФ

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова резко прокомментировала план НАТО по отношению к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости отреагировала на доклад НАТО, где альянс заявляет о готовности отразить возможное российское нападение.

«Дурдом на выезде», — так Захарова прокомментировала ситуацию.

На варшавском форуме с антироссийской повесткой главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, представил план отражения потенциальной российской агрессии, назвав его «Теорией победы». Однако тут же сам признал от теории до практики очень далеко: альянс такого нападения не ожидает — вопреки паники, которую разводят политики и СМИ.

«Мы отразим первоначальную атаку. Если атака продолжится, мы остановим ее и предотвратим продвижение противника. И, если потребуется, мы уничтожим силы противника и систему оперативной борьбы, которая направлена против нас. Для достижения этого требуется тактическое и оперативное поражение сил, используемых против нас, но не более того», — утверждает Алексус Гринкевич, фантазируя про нападение России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Польше начал работу Варшавский форум по безопасности. Премьер-министр Дональд Туск с первых же минут обозначил главную тему — противостояние добра и зла. При этом на роль зла он прямо указал Россию.

Особого внимания заслуживает то, на чем настаивает глава киевского режима Зеленский, подключившийся по видеосвязи. На мероприятии он держался за возникшую возможность частичного прекращения огня — «энергоперемирия», которого добивается американская сторона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
83.92
-0.98 94.04
-0.93
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:10
«Просто так ничего не происходит»: Цискаридзе о дожде на могиле Григоровича
22:50
Захарова назвала «дурдомом на выезде» план НАТО по отношению к России
22:28
Украина на пороге железнодорожного коллапса
22:11
«Урезайте что-то»: певица Зара раскрыла секрет идеальной фигуры
21:55
Стимул для бизнеса: компании могут начать получать налоговый сертификат за инвестиции
21:38
«Мы имеем право знать»: сыновья Кашпировского ищут могилу отца

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Восемь из десяти были блатными»: Цискаридзе раскрыл, как попал в Большой театр
Охлобыстин рассказал, почему не общается с Ефремовым
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео