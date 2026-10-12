Захарова резко прокомментировала план НАТО по отношению к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости отреагировала на доклад НАТО, где альянс заявляет о готовности отразить возможное российское нападение.

«Дурдом на выезде», — так Захарова прокомментировала ситуацию.

На варшавском форуме с антироссийской повесткой главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, представил план отражения потенциальной российской агрессии, назвав его «Теорией победы». Однако тут же сам признал от теории до практики очень далеко: альянс такого нападения не ожидает — вопреки паники, которую разводят политики и СМИ.

«Мы отразим первоначальную атаку. Если атака продолжится, мы остановим ее и предотвратим продвижение противника. И, если потребуется, мы уничтожим силы противника и систему оперативной борьбы, которая направлена против нас. Для достижения этого требуется тактическое и оперативное поражение сил, используемых против нас, но не более того», — утверждает Алексус Гринкевич, фантазируя про нападение России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Польше начал работу Варшавский форум по безопасности. Премьер-министр Дональд Туск с первых же минут обозначил главную тему — противостояние добра и зла. При этом на роль зла он прямо указал Россию.

Особого внимания заслуживает то, на чем настаивает глава киевского режима Зеленский, подключившийся по видеосвязи. На мероприятии он держался за возникшую возможность частичного прекращения огня — «энергоперемирия», которого добивается американская сторона.

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