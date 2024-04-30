«Отжал мой картофельный заводик»: Рудковская заявила о предательстве лучшего друга семьи

Произошло все десять лет назад.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась историей о том, как лучший друг ее мужа, фигуриста Евгения Плющенко, лишил ее завода. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам знаменитости, друг семьи Валентин Савинов десять лет назад незаконным путем «отжал картофельный заводик в Кассимове» у звездного семейства.

«Незаконным путем на полном доверии „отжал“ мой уютный картофельный заводик в Кассимове, сейчас дело в суде, так как он умудрился его еще два раза перепродать, со мной не рассчитавшись», — написала Яна.

На протяжение десяти лет Савинов обещал выплатить компенсацию знаменитости, однако денег она не дождалась. По словам Рудковской, теперь Валентину грозит уголовная ответственность.

Продюсер отметила, что нельзя осуществлять мошеннические схемы по отношению к кому-либо. Ведь за это все равно придется расплачиваться. Яна также вспомнила о скандале со своей бывшей приятельницей и партнером по бизнесу Полиной Киценко.

«Ну и история „нашей Поли“ — на доверии ей дали для продажи партию люксовых пуховиков (без денег, просто под честное слово друга). Схема должна была быть „продам пуховики — заработаю — расплачусь с вами“. А в итоге пуховики-то продали, но деньги не вернули обратно», — пожаловалась знаменитость.

Яна Рудковская искренне удивляется, на что надеются люди, которые обманывают своих близких. Она подчеркнула, что «кидать друзей и родственников — это совсем дно».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева намекнула на интимные проблемы в семье Рудковской.