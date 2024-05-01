В России предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

Размер МРОТ в России может вырасти с 19,2 тысячи до 30 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии ЛДПР и глава комитета по труду Ярослав Нилов. Законопроект с поправками в закон «О минимальном размере оплаты труда» уже подготовлен к внесению в нижнюю палату парламента, пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что МРОТ в 30 тысяч рублей поможет населению в период санкций. Важно установить минимальную оплату труда так, чтобы работник и его дети могли вести приемлемый уровень жизни. МРОТ в сумме 30 тысяч рублей предлагают установить с 1 января 2025 года.

Также «низкий уровень МРОТ приведет к необоснованному разделению доходов населения, снижению спроса и замедляет рост ВВП. Это приводит к увеличению теневого сегмента экономики и усилению социальной напряженности».

В пояснительной записке отмечается, что власти уже пытались изменить эту ситуацию, перейдя в 2021-м на новую методику ежегодного установления МРОТ в процентном соотношении к медианной заработной плате за предыдущий год, но это не привело к увеличению благосостояния населения.

Минимальный размер оплаты труда сейчас составляет всего 19242 рубля в месяц.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин потребовал повысить МРОТ до 35 тысяч рублей.