Путин потребовал повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц

Такой суммы необходимо достичь к 2030 году, следует из поручения президента.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен повышаться опережающими темпами и достичь 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин после послания Федеральному собранию, которое состоялось 29 февраля.
МРОТ, согласно поручению президенту, должен достичь 35 тысяч рублей, то есть суммы в два раза больше, чем установленная в 2023 году. Вопросом должно заняться правительство России, ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
Доклад о выполнении поручения Путин ожидает до 15 марта 2025 года.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. Среди главных поручений в сфере экономики можно выделить следующие: вхождение России в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году и снижение уровня бедности населения ниже 7%. Поручения были даны и в рамках созданных новых национальных проектов.
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