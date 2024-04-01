Путин потребовал повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен повышаться опережающими темпами и достичь 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин после послания Федеральному собранию, которое состоялось 29 февраля.

МРОТ, согласно поручению президенту, должен достичь 35 тысяч рублей, то есть суммы в два раза больше, чем установленная в 2023 году. Вопросом должно заняться правительство России, ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Доклад о выполнении поручения Путин ожидает до 15 марта 2025 года.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. Среди главных поручений в сфере экономики можно выделить следующие: вхождение России в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году и снижение уровня бедности населения ниже 7%. Поручения были даны и в рамках созданных новых национальных проектов.