В США разбился перевозивший вредные химикаты истребитель F-16

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 73 0

Что известно о состоянии пилота?

В США разбился перевозивший вредные химикаты истребитель F-16

Фото: Reuters / Jack Sullivan

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американский истребитель F-16 потерпел крушение во вторник близ авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико, сообщил Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел недалеко от национального парка «Уайт Сэндс». Известно, что на борту истребителя находился только пилот, он успел катапультироваться, ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, местные власти призвали горожан не приближаться к месту ЧП из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, находившихся на борту истребителя. В связи с этим часть территории парка «Уайт Сэндс» закрыта для посещения.

Причины крушения истребителя выясняются. Это уже третье крушение F-16 за последние полгода, напомнил телеканал.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине признали неприятный факт об истребителях F-16.

 

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:47
На юге Китая из-за обрушения части автомагистрали погибли 24 человека
12:40
Умер продюсер рок-группы «Кино» Андрей Тропилло
12:37
Вадим Епанчинцев стал главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»
12:21
«Компетенции давно утеряны»: политолог объяснил отставание США от РФ в атомной сфере
12:02
Открылась выставка трофейного вооружения и техники в Парке Победы в Москве
12:01
В подполье объяснили проверки СБУ в Киеве слухами о госперевороте

Сейчас читают

Откачали четыре литра жира: чем грозит певице Бьянке экстремальная липосакция
От SHAMAN до Гагариной: как изменились звезды с приходом популярности
Будущая невеста? Как относится Ирина Дубцова к девушке своего сына
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео