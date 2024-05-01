В США разбился перевозивший вредные химикаты истребитель F-16

Американский истребитель F-16 потерпел крушение во вторник близ авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико, сообщил Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел недалеко от национального парка «Уайт Сэндс». Известно, что на борту истребителя находился только пилот, он успел катапультироваться, ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, местные власти призвали горожан не приближаться к месту ЧП из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, находившихся на борту истребителя. В связи с этим часть территории парка «Уайт Сэндс» закрыта для посещения.

Причины крушения истребителя выясняются. Это уже третье крушение F-16 за последние полгода, напомнил телеканал.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине признали неприятный факт об истребителях F-16.