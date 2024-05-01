Умер американский писатель Пол Остер в возрасте 77 лет

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Евгения Романова
Евгения Романова 75 0

Сценарист ушел из жизни 30 апреля. Что стало причиной смерти одного из выдающихся нью-йоркских писателей?

Умер американский писатель Пол Остер в возрасте 77 лет

Фото: Reuters / Bob Strong

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Американский писатель Пол Остер умер на 78-м году жизни. Эту информацию подтвердила газете The New York Times его подруга Джеки Лайден.

«Пол Остер, плодовитый романист, мемуарист и сценарист… скончался… в своем доме в Бруклине во вторник вечером. Ему было 77 [лет]», — говорится в публикации.

Причиной смерти автора стали осложнения, вызванные раком легким. Издание отмечает, что Остер получил известность в 1980-х годах и стал одним из выдающихся нью-йоркских писателей своего поколения.

Пол Остер родился 3 февраля 1947 года в штате Нью-Джерси. Он является автором таких произведений, как «Нью-йоркская трилогия» (1987), в которую вошли романы «Стеклянный город», «Призраки» и «Запертая комната».

Также являлся создателем «Храма Луны» (1989), «Мистера Вертиго» (1994), «Книги иллюзий» (2002). Остер также написал сценарий и режиссировал фильм «Где ты, Лулу?».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер звезда «Спасателей Малибу» Зак Норман в возрасте 83-х лет. Артист ушел из жизни несколько дней назад.

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