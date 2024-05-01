Умер звезда «Спасателей Малибу» Зак Норман

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 115 0

Артист ушел из жизни несколько дней назад.

Умер звезда «Спасателей Малибу» Зак Норман

Фото: Кадр из х/ф «Луна пустыни». Режиссер: Кевин Даулинг, 1996 г.

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Американский актер из сериала «Спасатели Малибу» Зак Норман умер в возрасте 83-х лет. Об этом сообщило издание Deadline. Информацию о смерти подтвердил зять актера Джефф Боиллер.

«Зак Норман умер 28 апреля по естественным причинам», — написали в материале.

Актер впервые появился на ТВ в 1969 году. Он известен по ролям в картинах «Спасатели Малибу», «Команда А», «Судный день» и «Няня». Также он снялся в фильме режиссера Роберта Земекиса «Роман с камнем».

Норман играл не только в фильмах и сериалах. Он принял участие в большом количестве театральных постановках, к тому же работал кинопродюсером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что писатель Кристофер Джон Сэнсом умер за три дня до первой экранизации своей книги. На момент смерти ему был 71 год. Автор известен своими историческими детективами из эпохи английского короля Генриха VIII.

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