Умер продюсер рок-группы «Кино» Андрей Тропилло

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Евгения Романова
Евгения Романова 135 0

Он ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Умер продюсер рок-группы «Кино» Андрей Тропилло

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Музыкальный продюсер Андрей Тропилло ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом в соцсети сообщил художник Олег Бурьян.

«Покинул материальный мир мой друг Андрей Тропилло», — написал он.

Тропилло называли первым продюсером СССР. Так, в 1980-х годах в своей неофициальной студии «АнТроп» он записывал альбомы многих рок-групп, включая «Кино», «Пикник», «Алиса».

В конце десятилетия он работал директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия». Находясь на этой должности, Тропилло неофициально способствовал записи дебютных альбомов известных рок-групп, что и стало причиной увольнения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Театра сатиры Зоя Зелинская умерла в Москве в возрасте 94 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище. Дата прощания и похорон будет озвучена несколько позже.

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