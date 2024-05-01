Умер продюсер рок-группы «Кино» Андрей Тропилло

Он ушел из жизни в возрасте 73 лет.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Музыкальный продюсер Андрей Тропилло ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом в соцсети сообщил художник Олег Бурьян.
«Покинул материальный мир мой друг Андрей Тропилло», — написал он.
Тропилло называли первым продюсером СССР. Так, в 1980-х годах в своей неофициальной студии «АнТроп» он записывал альбомы многих рок-групп, включая «Кино», «Пикник», «Алиса».
В конце десятилетия он работал директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия». Находясь на этой должности, Тропилло неофициально способствовал записи дебютных альбомов известных рок-групп, что и стало причиной увольнения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Театра сатиры Зоя Зелинская умерла в Москве в возрасте 94 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище. Дата прощания и похорон будет озвучена несколько позже.
Читайте также
62%
-0.23 98.03
-0.69
Нашли ошибку?