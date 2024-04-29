Умерла пани Тереза из «Кабачка «13 стульев» Зоя Зелинская

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 905 0

Актриса Театра сатиры Зоя Зелинская умерла в Москве в возрасте 94 лет

Умерла пани Тереза из «Кабачка «13 стульев» Зоя Зелинская

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

В Москве в возрасте 94-х лет умерла народная артистка РСФСР Зоя Зелинская. Об этом сообщили в Театре сатиры, она отработала в учреждении 70 лет.

«Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская», — публикует сообщение пресс-служба театра.

Все обстоятельства смерти актрисы выясняются. Пока известно, что ее похоронят на Троекуровском кладбище. Дата прощания и похорон будет озвучена несколько позже.

Зоя Зелинская прославилась ролью пани Терезы в юмористической программе «Кабачок 13 стульев», которая выходила с 1966 по 1980 год, а также дебютной ролью в легендарной комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе. По сведениям СМИ, артист боролся с тяжелой болезнью.

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