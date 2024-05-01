Волшебная таблетка: помогает ли аспирин в лечении рака

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 52 0

Онколог Черемушкин: аспирин не способен предотвратить развитие рака

Волшебная таблетка: помогает ли аспирин в лечении рака

Фото: www.globallookpress.com / Alfred Schauhuber

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О невероятных возможностях этого препарата то и дело выходят различные статьи. Правдивы ли они?

Врач-онколог Евгений Черемушкин опроверг мнение, что аспирин способен излечить от рака. Эксперт рассказал изданию NEWS.ru, чем препарат действительно может помочь.

Аспирин известен как противовоспалительное и жаропонижающее средство. Все высказывания о волшебном излечении с его помощью от онкологии — необоснованные.

«Периодически выходят такие статьи, что какое-то лекарство предотвращает развитие раковых клеток. Но если бы в мире действительно существовала волшебная таблетка от рака, очередь за ней выстроилась бы вокруг всего земного шара», — сказал врач.

Максимум, чем может помочь аспирин в этом случае — это снять боль, но не полностью. Онкобольные обычно принимают средства, которые воздействуют гораздо интенсивнее.

Специалист объяснил, что рак по своей сути является излишним клеточным делением, которое происходит на фоне невозможного истощения организма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США больной последней стадией рака выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов.

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