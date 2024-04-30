Сорвал куш: в США больной последней стадией рака выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов

Мужчина до последнего надеялся на удачу, так как хотел хоть что-то оставить родственникам после себя.

В США мужчина, находящийся на последней стадии рака, выиграл круглую сумму в лотерею. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Иммигрант из Лаоса Ченг Сефан рассказал, что за несколько недель до розыгрыша он выписал лотерейные номера из билета на листок бумаги и спал с ним под подушкой до дня оглашения результатов. Он надеялся на удачу, чтобы хоть что-то оставить родственникам после себя.

«Мне нужна помощь — я не хочу умирать, пока не сделаю что-нибудь для своей семьи», — рассказал Ченг Сефан.

В итоге мольбы 46-летнего мужчины были услышаны, и он получил 1,3 миллиарда долларов. Сумму мужчина поделит с возлюбленной, которая купила для него билет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Столото» проведет второй благотворительный пасхальный тираж лотереи «Русское лото».