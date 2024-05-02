Конец актерской карьере? Ирен Феррари попала к врачам со страшными ожогами лица

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 3 463 0

Актриса и модель Ирен Феррари обратилась в клинику с термическими ожогами лица

Конец актерской карьере? Ирен Феррари попала к врачам со страшными ожогами лица

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Актриса и фотомодель Ирен Феррари обратилась в клинику с термическими ожогами предплечья, груди и лица. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Артистка посетила медицинское учреждение, откуда и поступило сообщение о том, что модель травмирована. Однако, как оказалось, Ирен от госпитализации отказалась.

При каких обстоятельствах актриса получила термический ожог левого предплечья, левой молочной железы, а также ожог скуловой области — пока не известно. На данный момент все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ирен Феррари принимала участие в таких проектах как «Счастливы вместе», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Солдаты-14» и в ряде других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Поплавская едва не стала жертвой маньяка-слесаря.

+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
92.05
0.27 98.64
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:12
Замдиректора авиационной компании МЧС Матвеева оставили под арестом
21:00
Марш под оркестр: на Соборной площади Кремля прошла репетиция инаугурации президента
20:48
Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Крымом
20:37
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
20:25
Главное — проработать: может ли Кудрявцева навредить дочке из-за детских обид
20:13
ВСК РФ поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в Харьковской области

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
Конец актерской карьере? Ирен Феррари попала к врачам со страшными ожогами лица
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео