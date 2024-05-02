Конец актерской карьере? Ирен Феррари попала к врачам со страшными ожогами лица

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Актриса и фотомодель Ирен Феррари обратилась в клинику с термическими ожогами предплечья, груди и лица. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Артистка посетила медицинское учреждение, откуда и поступило сообщение о том, что модель травмирована. Однако, как оказалось, Ирен от госпитализации отказалась.

При каких обстоятельствах актриса получила термический ожог левого предплечья, левой молочной железы, а также ожог скуловой области — пока не известно. На данный момент все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ирен Феррари принимала участие в таких проектах как «Счастливы вместе», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Солдаты-14» и в ряде других.

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