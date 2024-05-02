Никогда не простить: 10 лет прошло со дня трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Скрыться от этого режима и его сообщников удается не всем. Сегодня ровно десять лет со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов, где погибли 48 человек. Сторонники госпереворота просто загнали людей в здание и подожгли его. Тех, кто пытался спастись, прыгая из окон, расстреливали.

До сих пор никто так и не понес наказание за ту расправу. Более того, вот сегодняшняя съемка этого страшного места. Скрыть следы той бойни даже сильно не пытались — еще видны копоть от пожара. Но даже на современной запуганной Украине нашлись те, кто не побоялся принести к огороженному зданию цветы. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев расскажет, почему те события нельзя забывать и прощать.

С одной стороны, подумать только — уже десять лет прошло. А эти кадры пылающего Дома профсоюзов до сих пор перед глазами у всех, кто их видел лично или по телевизору.

«Передо мной до сих пор очень часто огонь, который горел, люди, которые просто прыгали и падали с этажей. На моих глазах убили моего друга, моего очень близкого друга — он прыгнул, они его поймали, на моих глазах просто добили и накрыли украинским флагом. Когда потом я находилась в толпе, я видела, как губернатор Одесской области, который был на то время, подъехал на своем автомобиле, просто посмотрел, кому-то отзвонился и сказал: «Все хорошо, все по плану», — рассказала очевидец Мария Симикчи.

С другой стороны, прошло все-таки уже десять лет, и вот бы разобраться с холодной головой — в чем заключался этот план, что же все-таки произошло, и, главное, чем кончилось?

«На Украине происходил так называемый Евромайдан. После этих событий закономерно, что в ряде регионов Украины возникли акции протеста, уже теперь против государственного переворота. Но, в случае, если в Донецке и Луганске гражданам удалось в итоге отделиться, то в ряде регионов, таких, как Одесса, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, это не удалось», — заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Поэтому было принято решение всеми возможными способами подавлять подобные протестные акции.

Способы известны, их изобрели не на Украине. И далеко не десять лет назад.

«Где только можно было, были размещены люди. Школа милиции на Центролите, там было много помещений — Юлия Тимошенко туда своих бойцов разместила. Поэтому да, все думали, что разгон, может быть, будет, но то, что людей будут сжигать живьем, вообще никто не думал. Тем более что, когда пришло 2 мая, вдруг на Куликовом поле не оказалось ни одного милиционера», — рассказал очевидец страшных событий Александр Якименко.

Как насчет того, за что Киев такими методами боролся? Едва ли не главным лозунгом Евромайдана — на то он и Евромайдан — был «Украина це Европа». Мол, сейчас быстренько разойдемся с Россией, войдем в ЕС и будет всем счастье. Десять лет прошло, получили заветный безвиз, но в ЕС принимать восточных товарищей как-то не спешат.

«Если Украине это все-таки удастся, она будет финансовой обузой для остальных стран-членов, поскольку является одной из самых бедных стран Европы и слишком зависит от помощи Запада», — заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

В то же время неизбежно прилетела, что называется, «ответочка». Ну вот только один пример. Дмитрий Джиникашвили — по фамилии ясно, откуда он родом — в то время жил в Одессе. Случившееся в Доме профсоюзов повернуло и его жизнь. Он пошел добровольцем в Донбасс. До сих пор в зоне СВО.

«Данная трагедия, геноцид, уничтожение абсолютно безоружных мирных граждан, она перевернула сознание не только у меня, но и в целом у многих людей. Необходимо становиться в строй и бороться с тем злом, которое радовалось, скакало, веселилось над телами погибших, сгоревших людей в Одессе. Это были обыкновенные жители города-героя Одессы, гражданские люди», — рассказал Дмитрий.

Колесо истории завертелось дальше, и вряд ли Киеву сильно нравится, как именно.

«Были ли наказаны люди, которые сожгли, по официальным данным, больше 40 человек? Я не слышала и не знаю об этом. Мне кажется, нет. Для меня, наверное, это была точка невозврата. И для меня государство Украина, наверное, в тот момент перестало существовать, как моя страна», — рассказала очевидец тех событий Светлана Середа.

Если Киев хотя бы попытался найти и наказать виновных в кровопролитии, может, и не пришлось бы выслушивать такое. Но это решалось явно не в Киеве.

«До сих пор ни один человек фактически не привлечен к ответственности, который участвовал в этих трагических событиях», — отметил Денис Денисов.

И в этом отношении показательна позиция европейских государств, стран коллективного Запада, которые просто сделали вид, что забыли об этой трагедии.

Это тоже прекрасная иллюстрация к книге «Искусство войны». Мол, замяли, значит, не было. Но это же позиция одной стороны. Ее проблема в том, что другая не замнет и не простит.