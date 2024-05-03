«Это больное для меня»: почему актер Конкин уже много лет не общается с сыном Ярославом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 979 0

Актер Конкин готов простить сына Ярослава и наладить с ним отношения

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Между артистом и его наследником немало обид. Есть ли шанс на примирение родственников?

Отношения звезды советского фильма «Как закалялась сталь» Владимира Конкина со старшим сыном Ярославом после трагической гибели дочери Софии лишь ухудшились. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru артист признался — они до сих пор они общаются, но он готов зарыть топор войны и помириться.

Черная кошка между отцом и сыном пробежала еще в далеком 2008 году. Тогда Конкин случайно подстрелил сына из травматического пистолета, приняв за грабителя. А спустя два года его жена скончалась от онкологии, и трагичный уход матери Ярослав до сих пор не может простить отцу. Кроме того, сын уверен — именно с директором Еленой Переслени у папы были любовные отношения в тот момент, когда еще была жива Конкина.

Спустя годы, по словам актера, отношения не улучшились. У каждого своя правда, каждый настаивает на своем.

«Человек больной, потому что за пять миллионов продался. Я ведь не скажу, кто виноват во всем, потому что было бы странно, значит, я оправдываюсь, а мне оправдываться не в чем», — сказал Конкин.

По словам актера, сын, желая заработать, после смерти сестры отправился на ток-шоу, где рассказывал свою правду о семейных отношениях. И, как уверен знаменитость, Ярослав сам это понимает, осознает всю жестокость своих действий в тот трагический период. Но Конкин готов простить наследника за все сказанное и очень ждет искренних извинений.

«Я молюсь за них, конечно, за Святославушку (сын Конкина — прим. ред.) моего, и за всех моих внуков — их пять, и за Ярослава, конечно, молюсь, потому что очень хочется, чтобы произошло вот это отрезвление, вот этот катарсис, потому что можно оступиться, ошибиться. Когда я услышу: „Папа, прости“, прощу, безусловно, в долю секунды, не сомневайтесь, но пока такого вот встречного движения нет. Это больное для меня, но, значит, моя судьба такая», — заключил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончилось дело о гибели Софии Конкиной.

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