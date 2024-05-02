В РФ объявили в розыск экс-главу СБУ Наливайченко*

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 39 0

В отношении украинского депутата прежде было возбуждено уголовное дело.

В РФ объявили в розыск экс-главу СБУ Наливайченко*

Фото: Никитин Максим / ТАСС

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Бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) и депутата Верховной рады Валентина Наливайченко* объявили в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД РФ.

Отмечается, что он разыскивается по статье уголовного кодекса. Однако по какой именно — не разглашается.

Прежде СК РФ возбудил в отношении Наливайченко уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения»).

Ему было предъявлено обвинение за призывы к насилию в отношении российских военных. Было установлено, что он угрожал нашим бойцам на одном из украинских телешоу.

Известно, что Валентин Наливайченко возглавлял СБУ до 2015 года. В 2019 году он был избран народным депутатом Верховной рады IX созыва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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