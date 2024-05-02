МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко

По какой статье его ищут?
Фото: © РИА Новости / Александр Максименко
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Экс-глава Минюста Украины и бывший член Совета нацбезопасности и обороны Незалежной (СНБО) Павел Петренко объявлен в розыск. Соответствующие данные следуют из базы МВД России.
«Петренко Павел Дмитриевич. 17.07.1979. Разыскивается по статье УК», — говорится в ней, но не уточняется, по какой конкретно статье ведется розыск.
В конце декабря 2022 года Следственный комитет России предъявил заочные обвинения Петренко и первому вице-премьер-министру Украины Виталию Яреме. По данным ведомства, они принимали преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) в республиках Донбасса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России переобъявило в розыск депутатов Рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка. В соответствующую базу российского министерства также попал экс-генпрокурор Украины Виталий Ярема.
* — внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
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