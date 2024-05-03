Кричала и плакала: Бритни Спирс увезли на скорой после драки с возлюбленным

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Бритни Спирс потребовалась помощь врачей после драки с возлюбленным

Кричала и плакала: Бритни Спирс увезли на скорой после драки с возлюбленным

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что произошло между певицей и домработником с тремя судимостями?

Американская певица Бритни Спирс вновь заставила не на шутку волноваться поклонников. На днях она подралась с возлюбленным Полом Солизом в отеле, после чего ей потребовалась помощь медиков, сообщил TMZ.

Неприятная ситуация произошла в одной из гостиниц Лос-Анджелеса. Что именно стряслось между партнерами, пока неизвестно. Но постояльцы внезапно услышали крики Спирс. Она угрожала сотрудникам отеля и другим гостям. Кричала, плакала, некоторые заметили даже порезы на теле. Поэтому, не долго думая, вызвали полицейских. Когда они убедились, что знаменитость не навредит окружающим, ушли.

Но помощь медиков оказалась не лишней. К ним Спирс вышла почти обнаженной. Она лишь прикрывалась подушкой и одеялом. При этом рядом с ней не было ее возлюбленного.

Странная ситуация вызвала еще больше беспокойства у публики. Ведь у Солиза есть три судимости. Многие всерьез начали переживать за жизнь и здоровье артистки. Хотя пара знакома уже год и до этого инцидента мужчина не вызывал никаких подозрений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бритни Спирс ударом каблука разбила лобовое стекло Mercedes.

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
92.05
0.27 98.64
0.61
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая

Последние новости

4:44
Российские военные вошли на авиабазу в Нигере, где размещаются войска США
4:32
Цемент с «сюрпризом»: строительные рынки заполонила поддельная продукция
4:19
Не рановато ли? Виктория Боня отправила свою дочь на сомнительную процедуру
4:06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая
3:53
«Научились снимать»: зрители высоко оценили новый фильм «Сто лет тому вперед»
3:41
«Уже ничего не болит»: умерла родственница Дианы Пожарской, которой она просила помочь

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
«Капитальный тюнинг»: поклонники Марины Федункив удивились преображению актрисы
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео