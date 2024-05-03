«Уже ничего не болит»: умерла родственница Дианы Пожарской, которой она просила помочь

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Умерла родственница Дианы Пожарской, которой актриса просила помочь фанатов

«Уже ничего не болит»: умерла родственница Дианы Пожарской, которой она просила помочь

Фото: ВКонтакте / Diana Pozharskaya / dianapozharskaya

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Что случилось с близким человеком знаменитости?

В семье актрисы Дианы Пожарской случилось горе. Еще недавно артистка просила у фанатов помощи для ее родственницы Светланы, а сегодня стало известно, что ее сердце остановилось.

«Ее приняли в 41-ю больницу. Сейчас у нее ничего не болит, потому что она умерла ночью», — поделились в окружении покойной, пишет портал E1.ru.

К слову, кем именно Светлана приходится актрисе — неизвестно. Публике она лишь рассказала, что один ее близкий человек находится в тяжелом состоянии, но ему не оказывают должную медицинскую помощь и отправляют домой.

На протяжении нескольких дней родственница Пожарской бредила, не могла ходить и периодически теряла сознание. Все это стало следствием падения и удара. Тогда Светлана сломала себе два ребра, а также получила ушиб ноги и головы. Актриса также утверждала, что с каждой минутой Светлане становится все хуже.

Получившую огласку ситуацию прокомментировали в Минздраве Свердловской области. Там заявили, что женщина травмировалась в конце апреля. Обратилась к медикам, получила рекомендации по лечению и самостоятельно уехала. Вскоре она вновь обратилась к врачам. Намеревалась лечь в больницу. Ей предложили, но она отказалась от помощи в данном медицинском учреждении. Как отметили в медучреждении, претензий женщина не предъявляла, с жалобой в Минздрав не обращалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего актриса Элина Быстрицкая умерла в одиночестве.

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