Взрыв произошел на подконтрольной Киеву территории.

Российские войска поразили один из объектов промышленной инфраструктуры Украины в Николаевской области, о чем в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

В администрации Николаевской области заявили, что взрыв затронул как объекты коммунальной и припортовой инфраструктуры, так и газопровод — все они оказались повреждены.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине повреждено не менее половины энергетической системы. В Минобороны особенно подчеркивают, что российские войска наносят удары только по военным объектам.