Инопланетная молодость: хирург раскрыл секрет красоты Екатерины Вилковой

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 45 0

Хирург Байрамукова: 39-летняя актриса Екатерина Вилкова не делала пластику

Инопланетная молодость: хирург раскрыл секрет красоты Екатерины Вилковой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Фактор генетики, безусловно, является крайне важным, но прибегала ли знаменитость к помощи извне?

Фанаты актрисы Екатерины Вилковой нередко замечали, что внешность звезды с годами становится только утонченнее. Этот необычный случай решил изучить пластический хирург Мадина Байрамукова. В разговоре с изданием «Страсти» специалист назвала причины инопланетной молодости 39-летней актрисы.

Пластический хирург уверена, что ее красота натуральная, не тронутая пластическими операциями. При этом вызывающая молодость Вилковой стоит на двух столпах — генетике и тщательном планомерном уходе за собой, считает специалист. Среди процедур, которые делает актриса, Байрамукова подмечает биоревитализацию и различные аппаратные методики, однако без личной консультации ей тяжело утверждать это.

«Эти три фактора — образ жизни, генетика и уход за собой, — помогут ей выглядеть прекрасно еще долгие-долгие годы», — подмечает Байрамукова.

Хирург добавила, что не готова даже давать звезде рекомендации, ведь Вилкова уже двигается в правильном направлении и сумеет еще на долгие годы сохранить свою красоту.

Ранее 5-tv.ru рассказал о жалобах сестры покойной певицы Фриске, которая восстанавливалась после пластической операции.

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