Места хватит всем: Сочи собирается принять около 350 тысяч туристов на майских праздниках

К прибытию гостей подготовили большинство объектов курорта.

Сочи готовится к массовому наплыву туристов. В майские праздники здесь ожидают сотни тысяч путешественников. Выбор курорта для многих россиян очевиден — сегодня здесь пролегает граница между зимой и летом — одни выбирают пляж, другие предпочитают снежные склоны. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат о том, что сейчас происходит на черноморском побережье

Даже пасмурная погода не в силах освободить побережье Сочи от туристов. Первая волна отдыхающих нахлынула, словно цунами.

«Ну, после восьми градусов зимой мне сейчас кажется очень тепло. На майские купаются многие», — рассказала Ирина.

По летним меркам, на пляжах сейчас пустынно. Но ненадолго. На майские праздники главный курорт России ожидает около 350 тысяч туристов. Те, кто уже приехал, не теряют ни минуты.

Летние активности уже сейчас очень популярны. Даже прокат досок расписан по часам.

«На самом деле, сезонность в Сочи уже стирается: и зимой, и весной очень много народа, но сейчас, на праздники, мы ожидаем приток огромного числа туристов», — отметила Дарина Буркова.

Первый заход навстречу волнам начался еще раньше рассвета, но группа уже полностью набрана.

«Приехала я сюда в 5:30 утра, чтобы увидеть дельфинов и поплавать рядом с ними, и моя мечта сбылась», — говорит Ольга.

Но катаются не только в море. На горных вершинах тоже полно людей в шортах.

Сейчас именно здесь проходит граница между зимой и летом. Это единственное место в России, где еще не закрылся горнолыжный сезон, но уже открылся купальный.

При этом температура на вершинах ничуть не меньше, чем у подножья. На курорте «Красная поляна» уже развернули шезлонги.

На днях здесь должен появиться самый необычный в стране пляж — белоснежный. Вместо песка — снег.

Большинство популярных туристических объектов уже готовы к прибытию путешественников.

В национальном парке Сочи готовятся обновить рекорд посещаемости.

«Я думаю, в этом году будет увеличение и, думаю, за два миллиона мы перевалим», — отметил директор Сочинского национального парка Сергей Шевелев.

Основной же наплыв туристов в Сочи ожидают, конечно, в начале июня. По прогнозам специалистов туротрасли, до октября черноморский курорт посетят больше четырех с половиной миллионов человек.