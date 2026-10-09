Путин: отказ СНГ от торговых барьеров поможет ему достичь еще больших успехов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Президент отметил, что некоторые национальные ограничения только сдерживают развитие торговли в Содружестве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Содружество Независимых Государств (СНГ) может добиться более высоких темпов экономического развития, если страны-участницы будут последовательно снимать торговые барьеры. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, СНГ позволило сохранить и по ряду направлений нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи, сформировавшиеся за десятилетия совместного развития.

«Одной из приоритетных сфер нашего взаимодействия была и остается действительно экономика. Страны СНГ поддерживают тесную кооперацию в торговле, инвестициях, высоких технологиях», — сказал Путин.

Он отметил, что по итогам 2025 года товарооборот России с партнерами по СНГ превысил 110 миллиардов долларов, а за первую половину текущего года вырос еще на 12%.

«Можно ли двигаться еще быстрее? Да, наверное, можно. Для этого что нужно делать? Нужно снимать барьеры», — подчеркнул президент.

По его словам, государства иногда сохраняют ограничения, исходя из национальных интересов, однако тем самым сознательно сдерживают возможные темпы роста.

Путин также сообщил, что доля расчетов в национальных валютах в коммерческих операциях между странами СНГ превысила 90%. Это, по его словам, позволяет углублять экономическую кооперацию и развивать взаимные инвестиции вне зависимости от внешней конъюнктуры.

Глава государства добавил, что страны Содружества реализуют крупные промышленные и инфраструктурные проекты, развивают транспортные коридоры «Север — Юг» и «Восток — Запад», а также наращивают импортозамещение и выпуск собственной продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге. Она запланирована на 21 декабря. По словам главы государства, такой формат позволяет обсудить текущие и перспективные вопросы в неформальной обстановке.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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