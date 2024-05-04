У Лопес и Аффлека настал сложный период в отношениях

Не успела пара насладиться браком, как появилась угроза скорого развода.

После долгого знакомства и непростого пути к браку, в отношениях Бена Аффлека и Дженнифер Лопес наблюдается серьезный разлад. Об этом пишет издание Life& Style со ссылкой на источник.

В сети неоднократно обсуждали, что актер в последнее время на общих фотографиях выглядит серьезным и грустным. Поклонники заподозрили, что у звездной пары не все так хорошо.

Сейчас супруги находятся в долгой разлуке: у Аффлека съемки в Лос-Анджелесе, а Лопес осталась в Нью-Йорке. Это тяжелое испытание для пары, которая после женитьбы в 2022 году еще не расставалась на продолжительный срок.

Певица постоянно требует подтверждения чувств, а артист становится все более угрюмым, говорится в материале. Прежде ухудшало ситуацию курение Аффлека, которое звезде трудно вынести из-за отвращения к дыму.

Также возникает проблема на фоне возможного пополнения в семье. Лопес очень хочет завести совместного ребенка, она постоянно обсуждает нюансы, а ее мысли заняты деталями суррогатного материнства.

У самой звезды двое детей — Максимиллиан Дэвид Мюньис и Эмми Мэрибель Мюньис. У Аффлека их трое — Вайолет, Серафина и Сэмюэль.

«Медовый месяц определенно закончился. Есть ощущение, что, если они хотят остаться в браке, им обоим нужно внести некоторые коррективы в свое поведение», — говорит источник.

Пара уже расходилась на долгий срок в 2003-м, когда спустя два года после знакомства решила узаконить отношения — в итоге помолвку пришлось отменить. Вновь звезды сошлись только в 2021 году, а в 2022-м тайно поженились.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему Аффлек и Лопес отменили первую свадьбу.