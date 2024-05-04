У Лопес и Аффлека настал сложный период в отношениях
Life&Style: у Лопес и Аффлека настал сложный период в отношениях
Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Не успела пара насладиться браком, как появилась угроза скорого развода.
После долгого знакомства и непростого пути к браку, в отношениях Бена Аффлека и Дженнифер Лопес наблюдается серьезный разлад. Об этом пишет издание Life& Style со ссылкой на источник.
В сети неоднократно обсуждали, что актер в последнее время на общих фотографиях выглядит серьезным и грустным. Поклонники заподозрили, что у звездной пары не все так хорошо.
Сейчас супруги находятся в долгой разлуке: у Аффлека съемки в Лос-Анджелесе, а Лопес осталась в Нью-Йорке. Это тяжелое испытание для пары, которая после женитьбы в 2022 году еще не расставалась на продолжительный срок.
Певица постоянно требует подтверждения чувств, а артист становится все более угрюмым, говорится в материале. Прежде ухудшало ситуацию курение Аффлека, которое звезде трудно вынести из-за отвращения к дыму.
Также возникает проблема на фоне возможного пополнения в семье. Лопес очень хочет завести совместного ребенка, она постоянно обсуждает нюансы, а ее мысли заняты деталями суррогатного материнства.
У самой звезды двое детей — Максимиллиан Дэвид Мюньис и Эмми Мэрибель Мюньис. У Аффлека их трое — Вайолет, Серафина и Сэмюэль.
«Медовый месяц определенно закончился. Есть ощущение, что, если они хотят остаться в браке, им обоим нужно внести некоторые коррективы в свое поведение», — говорит источник.
Пара уже расходилась на долгий срок в 2003-м, когда спустя два года после знакомства решила узаконить отношения — в итоге помолвку пришлось отменить. Вновь звезды сошлись только в 2021 году, а в 2022-м тайно поженились.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему Аффлек и Лопес отменили первую свадьбу.
Читайте также
81%
-0.36 98.56
-0.08
Нашли ошибку?